إقامة معرض «أهلا رمضان» بالعجوزة لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وجه اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، بتجهيز مكان مناسب لإقامة معرض "أهلا رمضان" بمنطقة أرض اللواء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إنشاء خيمة كبيرة بشارع ترعة الزمر أمام شارع المعتمدية بجوار كوبري أرض اللواء، وذلك بوجود زينهم إدريس، نائب رئيس الحي، وعلاء الإبياري، مساعد رئيس الحي، وأحمد رمضان، مدير الإشغالات بقطاع أرض اللواء والإدارات المعنية.



يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، بتوفير منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك.