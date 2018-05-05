غدًا.. محاكمة قاتل شقيقه وابن شقيقته بأطفيح

تنظر غدًا، محكمة جنايات الجيزة دائرة أطفيح، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهم «كمال. ع» لارتكابه جريمة قتل شقيقه وابن شقيقته.



وأسندت النيابة للمتهم «كمال. ع» تهمة قتل شقيقه «عرفة. ع» وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهما فأطلق صوبهما عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهما مستخدمًا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، إذ توجه إليهم في البيت الذي أيقن تواجدهم فيه.



واتهمت النيابة المتهم بالشروع في قتل كل من «عابدين. ع» والطفلين «شهاب الدين. ع» و«طارق. م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كما اتهمته بإحراز سلاح ناري دون ترخيص.



وأكدت تحريات مباحث شرطة ورئيس مباحث مركز شرطة أطفيح ارتكاب المتهم الواقعة واستخدام السلاح الناري المضبوط.