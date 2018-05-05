خالد حلمي يُبهر لجنة «ذا فويس» بأغنية جبار

أبهر المتسابق المصري خالد حلمي لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، وذلك من خلال تقديمه أغنية "جبار" في الحلقة قبل الأخيرة، مساء اليوم السبت، وبعد انتهاء خالد من الغناء ذهبت إليسا واحتضنت علي المسرح، وقال له محمد حماقي إنه اختار منطقة صعبة في الغناء ولكنه نجح في تقديمه بإحساسه ببراعة، كما امتدحته أحلام قائلة: "مصر أم الدنيا ولادة".



يُذكر أن خالد حلمي هو الموهبة الثانية في فريق إليسا، بعد أن صعدت، منذ قليل، المتسابقة هالة المالكي وبرعت هي الأخرى بالغناء، وبعد قليل سيتم إعلان نتيجة تصويت الجمهور وسيصعد متسابق واحد من بينهما للحلقة النهائية، مع المتسابق يوسف السلطان من فريق عاصي، وسيتم الإعلان عن باقي نتائج التصويت خلال الحلقة حيث سيتبقي فريقا حماقي وأحلام.