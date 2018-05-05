الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.. مجال تقتحمه المرأة لأول مرة

تعمل المملكة العربية السعودية على تمكين دور المرأة والاستفادة من خبراتها في جميع المجالات، وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أعلن تعيين نوف عبد الله الراكان، رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.



رصد «الدستور» أبرز المعلومات عن نظام الأمن السيبراني الحكومي:



- الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، هو منظمة وطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، ويسعى لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة



- يترأس مجلس إدارته الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي.



- يهدف الاتحاد لتعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، ويراعي في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، مستهدفا التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقًا مما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



- ويتم من خلاله حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرّح به أو تغيير أو اختلاف قد يحدث، حيث يتم استخدام مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية لمنع الاستخدام غير المصرّح به، ومنع سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها.



- يعتبر الهدف من الأمن السيبراني هو ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين على حدٍ سواء من المخاطر المحتملة في مجالات استخدام الإنترنت المختلفة.



- يعد الأمن السيبراني سلاحا استراتيجيا بيد الحكومات والأفراد، لا سيما أنّ الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأساليب الحديثة للحروب والهجمات بين الدول، خصوصًا الضجة الكبيرة التي أحدثها فيروس "شمعون" في المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية.



- يعتبر مفهوم الأمن السيبراني أوسع من أمن المعلومات، حيث يتضمن تأمين البيانات والمعلومات التي تتداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية، والتي يتم تخزينها في خوادم داخل أو خارج المنظمات من الاختراقات، وهو أحد أهم الأسباب وراء الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

