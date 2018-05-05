الباز والعسيري في استقبال وزير البيئة بـ«الدستور» (فيديو)

استقبل الدكتور محمد الباز، رئيس مجّلسي إدارة وتحرير مؤسسة «الدستور»، مساء السبت، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الذي زار مقر الصحيفة بجاردن سيتي؛ لإجراء حلقة نقاشية حول التحول النوعي في إدارة ملف البيئة.



كما كان في استقبال وزير البيئة الكاتب الصّحفي محمد العسيري، رئيس تحرير الدستور، والزميل محمد إبراهيم، رئيس قسم الأخبار، وعدد من الزملاء بالقسم، وسط ترحيب من الجميع بالزائر الذي أعرب عن سعادته بوجوده في ضيافة «الدستور» التي أثبتت نجاحًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة من خلال تغطيتها ومعالجتها للأحداث على الساحة السياسية.