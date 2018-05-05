ريجيم يخلصك من ٣٠ كيلو في ٦ أشهر

الرشاقة حلم يراود جميع الفتيات، لكن الوصول إليه ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب مجهودًا شاقًا سواء بالمحافظة على التمرينات الرياضية المرهقة، أو حرمان النفس من ألذ وأشهى المأكولات.



وللوصول لحلم الرشاقة في أسرع وقت، نقدم لك اليوم "ريجيم" يخلصك من 30 كيلو في 6 أشهر فقط.



اليوم الأول



وجبة الفطور: "فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي + كوب حليب + شاي أو قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل".



وجبة الغداء: "سلطة +2 جبن مثلثات +2 بيض + شريحة خبز كامل".



وجبة العشاء: "شوربة خضار + تفاحة".



اليوم الثاني



وجبة الفطور: "فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي + كوب حليب + شاي أو قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل".



وجبة الغداء: "خضروات + شريحة اسكالوب 200 جرام".

وجبة العشاء: "سلطة مشكلة".



اليوم الثالث



وجبة الفطور: "فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي + كوب حليب + شاي أو قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل".



وجبة الغداء: "شوربة + 200 جرام سمك".



وجبة العشاء: "خضروات حسب الرغبة".



اليوم الرابع



وجبة الفطور: "فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي + كوب حليب + شاي أو قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل".



وجبة الغداء: "2 بطاطا مسلوقة + صدر دجاج".



وجبة العشاء: "سلطة فواكه +شوربة خضار".



اليوم الخامس



وجبة الفطور: "فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي + كوب حليب + شاي أو قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل".



وجبة الغداء: "خضر + لحم مفروم 150 جراما".



وجبة العشاء: "فاكهة + سلطة خضار بالتونة".



اليوم السادس



وجبة الفطور: "فاكهة أو كوب عصير فاكهة طبيعي +كوب حليب + شاي أو قهوة + شريحة خبز بالزبدة + ملعقة عسل".



وجبة الغداء: "شوربة + دجاج مشوي".



وجبة العشاء: "سلطة خضار مشوية + 2 بيض مسلوق".



ويكرر نفس الجدول في الخمسة شهور الباقية.