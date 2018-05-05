«الرقص».. سبب شباب «ستون» الدائم

خطفت النجمة العالمية شارون ستون، 59 عامًا، الأنظار إليها من خلال إطلالتها الساحرة، خلال إحدي الحفلات الخيرية في سانت موريتز، التي نظمتها مؤسسة بلانيت هوب.



وبحسب "ديلي ميل" البريطاني، ظهرت ستون بفستان أسود طويل شفاف مزين من الأعلى بدانتيل، واكتملت أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، في حين أن الخصر من فستانها كان مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم.



وبدت ستون طويلة القامة، بعد ارتدائها حذاء بكعب طويل، ما أضاف على إطلالتها الجاذبية والحيوية، وجاء مكياجها بسيطًا هادئًا، مما أثار إعجاب جمهورها الذين أشادوا بإطلالتها وجاذبيتها الملفتة للنظر.



ولم تبخل ستون على جمهورها بسر جاذبيتها وشبابها الدائم، ففي تصريح لمجلة "هوت لايفينج" كشفت عن حرصها على استخدام الكريمات وتعشق ممارسة الرياضة، وتواظب على تناول الأغذية الصحية، الأمر الذي تعتقد أنه المفتاح الذهبي للحفاظ علي الصحة الجيدة والشباب الدائم.



وأضافت ستون أنها حريصة أيضًا علي ممارسة الرقص واليوةا والبيلاتيس والسباحة واللعب مع أطفالها وركوب الخيل والذهاب إلى الشاطئ، مضيفًة أنها تتبع قلبها وتستمتع بالحياة بكل تفاصيلها.

