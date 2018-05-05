المشاط تلتقي مُدّونيين روسيين بالمتحف المصري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم السبت، بمراد عثمان وزوجته ناتالى، وهما من أهم المدونين والمؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى الروسية والدولية فى مجال السياحة ولديهما أكثر من ٦ مليون متابع حول العالم، وهما معروفان عالميًا بزيارة المعالم السياحية حول العالم للترويج لها عبر الهاشتاج FOLLOWME#.



وخلال اللقاء أشارت المشاط إلى الأثر الإيجابى للصور التى تم نشرها خلال زيارتهم لمصر فى تشجيع السياحة الروسية إلى المقصد المصري ولاقت مشاهدة وإعجاب عشرات الألاف من الروسيين المتابعين لهما، مضيفة أن برنامج الزيارة ألقى الضوء على تنوع المنتجات السياحية المصرية.



