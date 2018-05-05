القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
مصر
السبت 05/مايو/2018 - 09:28 م

المشاط تلتقي مُدّونيين روسيين بالمتحف المصري

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
رامى حسين
dostor.org/2157840

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم السبت، بمراد عثمان وزوجته ناتالى، وهما من أهم المدونين والمؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى الروسية والدولية فى مجال السياحة ولديهما أكثر من ٦ مليون متابع حول العالم، وهما معروفان عالميًا بزيارة المعالم السياحية حول العالم للترويج لها عبر الهاشتاج FOLLOWME#.

وخلال اللقاء أشارت المشاط إلى الأثر الإيجابى للصور التى تم نشرها خلال زيارتهم لمصر فى تشجيع السياحة الروسية إلى المقصد المصري ولاقت مشاهدة وإعجاب عشرات الألاف من الروسيين المتابعين لهما، مضيفة أن برنامج الزيارة ألقى الضوء على تنوع المنتجات السياحية المصرية.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 46 دقيقة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 3 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 5 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 6 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة

الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

مسلم نُص نُص..كاتب أمريكي: آكل الخنزير وأرفض الطقوس الدينية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشكول

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

وزير التعليم العالي: الانتهاء من قانون الجامعات التكنولوجية قريبًا

"عسكر" يجتمع بموجهي العموم استعدادًا لامتحانات الإعدادية

تشكيل غُرَف لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

المعهد الفني للتمريض بالمنوفية يحتفل بختام الأنشطة الطلابية

الأمصار

الخارجية السودانية تستدعي سفير إفريقيا الوسطى بالخرطوم

بالأسماء.. 6 ضحايا من كتائب القسام في غزة

140 قتيلا جراء أعاصير تجتاح الهند

«النهضة التونسية»: ننافس على الانتخابات والصناديق تحدد الفائز

بالأسماء.. المبشرون برئاسة تركيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads