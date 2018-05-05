وقف إمام مسجد عن العمل حرّض على عدم انتخاب المرأة بتونس

عاقبت وزارة الشئون الدينية إمام مسجد دعا إلى عدم التصويت للنساء المرشحات للانتخابات، قبل ساعات من انطلاق عملية التصويت في انتخابات البلدية بتونس التى ستبدأ صباح الأحد.



وقال موقع اليوم 24 المغربى، إن محافظة المنستير الساحلية في تونس شهدت جدلًا كبيرًا بعد خطبة جمعة ألقاها الإمام، إذ دعا لعدم التصويت للنساء كما دعا للتصويت فقط للمصلين، ما أثار استهجانًا في الشارع التونسي، الذي رأى في الأمر تدخلًا وانحيازًا واضحًا لصالح جهة دون أخرى.



وأتى كلام إمام جامع الهداية بولاية المنستير خلال خطبة الجمعة، ما دفع وزارة الشؤون الدينية إلى التحرك وعزل إمام المسجد.