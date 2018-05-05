صعود «السلطان» لنهائي «ذا فويس» ومشادة بين أحلام وناردين فرج

بدأت، منذ قليل، الحلقة قبل الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، بغناء فريق عاصي الحلاني: يوسف السلطان، وآية دغنوج، وقدم كلٌ منهما أغاني منفردة ثم قدما ديو مع مدربهما المطرب عاصي الحلاني، وفي النهاية أعلن تصويت الجمهور عن صعود يوسف السلطان لنهائي "ذا فويس"، الذي سيبدأ الأسبوع القادم.



وبعد إعلان النتيجة حدثت مشادة كلامية بين الفنانة الإماراتية أحلام ومقدمة البرنامج ناردين فرج بسبب قطع الأخيرة حديثها وهو ما رفضته أحلام بشدة، وعبرت عن غضبها الشديد من طريقة التعامل، ولكن فرج احتوت الأزمة فورًا واعتذرت لأحلام.