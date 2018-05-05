مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

تشارك مؤسسة 25 يناير، بكلمة ومنصة دائمة تعرض هدايا تحمل اسم المؤسسة، في ملتقى المسئولية المجتمعية السنوي والذي يقام للعام الرابع على التوالي، في فندق سميراميس 7 و8 مايو 2018.



ويقام الملتقى بعنوان "محركات التنمية في القطاعات المختلفة"، بمشاركة طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية.



ويهدف المؤتمر إلى خلق حالة من التكامل بين المعرفة الأطراف المعنية بالعمل التنموي في مصر وتوفير الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لعرض خططهم الخاصة بالتنمية ومناقشة أهم القضايا التي تساهم في تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام.



يذكر أن 25 يناير، مؤسسة غير هادفة للربح، بدأت الفكرة عام 2011 على يد مجموعة من شباب يناير، وعلى رأسهم محمد الجارحى، صحفى، عندما دشنوا جمعية باسم الثورة، بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأسبوع، والتى كانت تعمل على عدة أنشطة، من ضمنها مركز طبى، وبعد فترة تحولت فكرة المركز إلى إنشاء المستشفى.



الشبراويين، محافظة الشرقية، المكان الذي اختاره «الجارحي»، واللواء على عيسوي، عضو مجلس الأمناء، تحديدًا لتقام فيه المستشفى، لانتمائهم للمكان، ولافتقار تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها، لأبسط الأساسيات فى الرعاية الطبية، ويقول الجارحى: «المرضى فى تلك المنطقة محرومون من الخدمة الصحية الأساسية الآدمية، وأبسط حاجة لو واحدة بتولد هتتبهدل، وبالتالى سنعمل على تقديمها لهم، من خلال أقسام المستشفى المختلفة».