بالصور.. داليا البحيري تحتفل بانتهاء «للحب فرصة أخيرة» بمنزلها

تنتهي اليوم أسرة مسلسل "للحب فرصة أخيرة" للفنانة داليا البحيري وفراس سعيد بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل الذي يذاع علي قناة "On E" الفضائية.



واحتفلت البحيري، أمس الجمعة، بانتهاء تصوير المسلسل داخل منزلها بحضور أبطال العمل وكافة الفريق.



يُذكر أن "للحب فرصة أخيرة" الذي تقع أحداثه في ٤٥ حلقة توقف عن العرض بعد طرح ٢١ حلقة منه، وذلك استعدادًا للسباق الرمضاني، ومن المقرر أن يستكمل عرض باقي الحلقات عقب انتهاء من شهر رمضان.



المسلسل من بطولة داليا البحيرى، وفراس سعيد، ومراد مكرم، وهبة الأباصيري، وهند عبدالحليم، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.