‏حبس عاطل 4 أيام لتحرشه بالسيدات في سيتي ستارز

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس عاطل ارتدى نقابا، وتم ضبطه داخل دورة مياه سيدات بمول سيتى ستارز 4 أيام على ذمة التحقيق.



وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم اعتاد التردد على المولات الشهيرة بمدينة نصر؛ للتحرش والتلصص على الفتيات والنساء، مستغلا ارتداءه النقاب ودخوله حمامات السيدات.



كانت البداية بتلقّى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من رجال أمن مول "سيتى ستارز" بتمكنهم من ضبط شخص يرتدى زى منتقبة داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات. بانتقال رجال المباحث اقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة، وبفحصه تبين أنه "سعيد.ع" 37 سنة، مقيم بالحى الثانى فى مدينة نصر، وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرجع سببها إلى رغبته فى التلصص على السيدات، فتحرر له المحضر اللازم، وتمّت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه.