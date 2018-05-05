ضبط 3 عاطلين لاتجارهم في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور.



وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط عدد من العاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة علانية بشارع ناهيا ببولاق الدكرور.



وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.