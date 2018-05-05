المؤبد لـ6 متهمين بالسطو المسلح على شركة استيراد في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 6 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا؛ وارتكبوا واقعة السطو المسلح على شركة استيراد وتصدير بالسجن المؤبد.



وأسندت النيابة للمتهمين سلطان محمد رزق وشهرته «سلطان أبو الجرابيع»، صياد، ومهران أحمد صادق، شهرته «مهران أبو عمار» عامل، وأحمد سيد عبد العال، سائق، وليد أبو سريع، وهبة، شهرته «وليد أبو عمار» وأحمد محمد عبد اللاه، شهرته «أحمد أبو عبد اللاه»، ممدوح نادي أبو هيبة، سرقة منقولات ومبالغ مالية، مملوكة للمجني عليهم أنصاري صالح، محاسن الأنصاري محمد، وأولاده «رباب، سالم، ولاء».