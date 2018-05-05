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السبت 05/مايو/2018 - 09:11 م

7 طرق لقضاء إجازة بسلام نفسي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
شيماء دهب
dostor.org/2157824

من الممكن أن تتاح فرصة السفر لقضاء إجازة للشخص في الخارج، ولكن طالما تنقصه الراحة النفسية، لا يستطيع الاستمتاع بتلك الأوقات، لذا نوضح لك في سطور الروشتة النفسية لقضاء إجازة بسلام نفسي وفقًا لموقع «psychologytoday».

- تحضير جدول بالأماكن التي تُفضلها لاختيار المكان الأفضل.
- اختيار الأشخاص المصاحبين لك في المكان.
- تحديد تجربة لم تتم من قبل للاستمتاع بالإجازة.
- لا ترتبط بأي مواعيد مع أشخاص خلال الإجازة، خاصة بالعمل لا من قريب ولا من بعيد كما لا تستقبل أيضًا مكالمات خاصة به.
- حاول ألا تتعرض لبذل أي نشاط مرهق لك والحرص على النوم المنتظم والطعام المفضل لك.
- استخدام الفكاهة لتشتيت عقلك، على سبيل المثال قراءة كتاب مضحك أو فيلم عن عجائب وطرائف وغيرها من الأنشطة.
- إذا لم تسمح الإمكانيات بالذهاب للمصيف، عليك أن تستمتع بالإجازة بأساليب أخرى كغلق الهاتف والبعد عن المشكلات، واختيار أصدقائك المقربين لقضاء الإجازة معهم.

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