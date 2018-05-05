«الصحفيين العرب» يصدر تقريره السنوي.. غدًا

يطلق اتحاد الصحفيين العرب، غدًا الأحد، تقريره السنوي عن حالة الحريات في الوطن العربي عام 2017-2018، وهو يوم عيد الصحافة العربية، تحت شعار "اعتقال الحرية"، وذلك بمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب.



وتضمن التقرير أربعة محاور، الأول رصدًا لحالة الحريات الصحفية فى العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة، والثاني رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، والثالث تصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات فى العالم العربي "دراسة ميدانية"، وجاء المحور الرابع حول مستقبل الحريات الصحفية في العالم العربى بعنوان "حلقة نقاشية".



وانتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين فى الوطن العربى، أهمها تزايد نفوذ المؤسسات الصحفية فى العالم العربى فى مقابل تراجع دور الكيانات النقابية الصحفية سواء كانت نقابات أو اتحادات أو جمعيات أو هيئات، وغياب الضمانات الحقيقية التى تضمن حرية الحصول على المعلومات وتداولها فى أغلب الدول التى أقر ممثلوها بوجود قانون يكفل حرية الصحفيين فى الحصول على المعلومات وتداولها، واستمرار الأنظمة السياسية فى الأخذ بأشكال متنوعة من العقوبات التى توقع على الصحفى حال ارتكابها ما تعتبره السلطات خطأ جسيمًا، وكذلك تدخل رجال الأعمال فى توجية السياسات التحريرية للصحف التى يملكونها.



