الجيش الإسرائيلي ينفي مسئوليته عن انفجار غزة

نفى الجيش الإسرائيلي، مسئوليته عن انفجار غزة الذي أودى بحياة 6 من أعضاء حماس، وذلك بعد دقائق من اتهام حماس لإسرائيل في الانفجار الذي أودى بحياة 6 مسلحين.



كانت مصادر طبية في قطاع غزة صرحت في وقت سابق بأن 5 فلسطينيين قتلوا في انفجار لم يعرف سببه وقع مساء السبت، داخل أحد المنازل بمنطقة الزوايدة وسط القطاع.



وكشفت المصادر أنه عقب الانفجار المجهول، الذي وقع في منزل غرب دير البلح وسط القطاع، نقلت فرق الإسعاف إلى المستشفيات 5 قتلى "أشلاء".



كما أصيب 3 أشخاص بجروح في الانفجار الذي كان قويًا، وفق شهود عيان، وشوهدت النيران تندلع في المنزل الواقع بمنطقة الزوايدة.