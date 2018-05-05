القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
تقارير ومتابعات
السبت 05/مايو/2018 - 08:56 م

تظاهرات ضخمة في فرنسا ضد ماكرون.. ما الأسباب؟

ماكرون
ماكرون
مصطفى بدوى
dostor.org/2157818

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإصلاحات شملت ملفات حساسة، متجاهلًا التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في الشارع، إلاّ أن طريقته التي يرى فيها الكثيرون أنه متسلّط، أثرت بشكل كبير على شعبيته، وبالرغم من ذلك، ما زال ماكرون مصمما على المضي قدمًا في خطته الإصلاحية، وهو ما جعل المراقبين يقولون إنه يفكر، منذ الآن، في ترشّحه لدورة رئاسية ثانية.

واتهم الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند، إيمانويل ماكرون الرئيس الحالي، بعدم المساواة بين المجتمع فى قرار خفض الضرائب الذي يساعد الأثرياء والشركات، وبإصلاحات سياسية دفعت تيار اليسار في فرنسا لوصف المصرفي السابق بأنه رئيس الأثرياء.

وكتب هولاند في كتابه: "قللت حكومتي من عدم المساواة أما هذه الحكومة فتزيده"، ويدافع ماكرون عن إصلاحاته التي شدد على أنها تهدف لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي، إلا أنها أثارت حالة من الاستياء بين عمال السكك الحديدية والطلاب وموظفي القطاع العام والمتقاعدين.

«الدستور» يرصد بعض الأسباب التى أدت لقيام المواطنين بالتظاهر، احتجاجًا على بعض تصريحات ماكرون:

◘ تعديل قانون العمل
تظاهر آلاف الفرنسيين، في باريس وكبرى المدن الفرنسية، احتجاجًا على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم معارضة النقابات العمالية وجزء من الطبقة السياسية، وحسب الحكومة الفرنسية فإن 223 ألف شخص شاركوا في هذه المظاهرات.

◘ إدخال متطلبات الدخول
كان عشرات طلاب الفنون الذين يحتجون على قرار رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بإدخال متطلبات الدخول الأكثر انتقائية للقبول بالجامعات، قد أطلقوا الاحتجاجات التى أثارت غضب حكومة "ماكرون"، حيث تزامنت أيضًا مع إضرابات موظفي السكك الحديدية في أول اختبار حقيقي لـ"رؤية ماكرون" التي بدأها عند توليه رئاسة فرنسا وهي تأييده الكامل لقطاع رجال الأعمال لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي، بجانب تخفيف قواعد العمل في قطاع الدولة.

◘ سياسة الإصلاحات
 تجمع نحو 1200، ملثم على جسر بباريس للتظاهر ضد قرارات ماكرون، بسبب احتجاجاتهم على مشاريع إصلاحية لماكرون، منها على سبيل المثال إعادة هيكلة شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف)، غير أن الاتحادات النقابية الكبيرة لم تتفق مجددا في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)

منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهرين

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهرين

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهرين

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

الآن

رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة

الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

مسلم نُص نُص..كاتب أمريكي: آكل الخنزير وأرفض الطقوس الدينية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشكول

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

وزير التعليم العالي: قانون الجامعات التكنولوجية يظهر للنور قريبًا

"عسكر" يجتمع بموجهي العموم استعدادًا لامتحانات الإعدادية

تشكيل غُرَف لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

المعهد الفني للتمريض بالمنوفية يحتفل بختام الأنشطة الطلابية

الأمصار

الخارجية السودانية تستدعي سفير إفريقيا الوسطى بالخرطوم

بالأسماء.. 6 ضحايا من كتائب القسام في غزة

140 قتيلا جراء أعاصير تجتاح الهند

«النهضة التونسية»: ننافس على الانتخابات والصناديق تحدد الفائز

بالأسماء.. المبشرون برئاسة تركيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads