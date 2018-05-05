تظاهرات ضخمة في فرنسا ضد ماكرون.. ما الأسباب؟

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإصلاحات شملت ملفات حساسة، متجاهلًا التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في الشارع، إلاّ أن طريقته التي يرى فيها الكثيرون أنه متسلّط، أثرت بشكل كبير على شعبيته، وبالرغم من ذلك، ما زال ماكرون مصمما على المضي قدمًا في خطته الإصلاحية، وهو ما جعل المراقبين يقولون إنه يفكر، منذ الآن، في ترشّحه لدورة رئاسية ثانية.



واتهم الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند، إيمانويل ماكرون الرئيس الحالي، بعدم المساواة بين المجتمع فى قرار خفض الضرائب الذي يساعد الأثرياء والشركات، وبإصلاحات سياسية دفعت تيار اليسار في فرنسا لوصف المصرفي السابق بأنه رئيس الأثرياء.



وكتب هولاند في كتابه: "قللت حكومتي من عدم المساواة أما هذه الحكومة فتزيده"، ويدافع ماكرون عن إصلاحاته التي شدد على أنها تهدف لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي، إلا أنها أثارت حالة من الاستياء بين عمال السكك الحديدية والطلاب وموظفي القطاع العام والمتقاعدين.



«الدستور» يرصد بعض الأسباب التى أدت لقيام المواطنين بالتظاهر، احتجاجًا على بعض تصريحات ماكرون:



◘ تعديل قانون العمل

تظاهر آلاف الفرنسيين، في باريس وكبرى المدن الفرنسية، احتجاجًا على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم معارضة النقابات العمالية وجزء من الطبقة السياسية، وحسب الحكومة الفرنسية فإن 223 ألف شخص شاركوا في هذه المظاهرات.



◘ إدخال متطلبات الدخول

كان عشرات طلاب الفنون الذين يحتجون على قرار رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بإدخال متطلبات الدخول الأكثر انتقائية للقبول بالجامعات، قد أطلقوا الاحتجاجات التى أثارت غضب حكومة "ماكرون"، حيث تزامنت أيضًا مع إضرابات موظفي السكك الحديدية في أول اختبار حقيقي لـ"رؤية ماكرون" التي بدأها عند توليه رئاسة فرنسا وهي تأييده الكامل لقطاع رجال الأعمال لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي، بجانب تخفيف قواعد العمل في قطاع الدولة.



◘ سياسة الإصلاحات

تجمع نحو 1200، ملثم على جسر بباريس للتظاهر ضد قرارات ماكرون، بسبب احتجاجاتهم على مشاريع إصلاحية لماكرون، منها على سبيل المثال إعادة هيكلة شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف)، غير أن الاتحادات النقابية الكبيرة لم تتفق مجددا في هذا الشأن.