القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
فن
السبت 05/مايو/2018 - 08:53 م

عائشة بن أحمد تغرد منفردة على بوستر «نسر الصعيد»

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
أمير محمد خالد
dostor.org/2157816

أطلقت شركة العدل جروب بوستر جديدا لمسلسل "نسر الصعيد"، الذي يخوض من خلاله الفنان محمد رمضان السباق الدرامي القادم، وجاء البوستر بشكل منفرد لبطلة المسلسل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد حيث ظهرت بشعرها على البوستر، عكس شخصيتها بالعمل الذي ترتدي فيه الحجاب.

وتقدم بن أحمد البطولة النسائية في المسلسل بجانب الفنانات وفاء عامر ودرة وتجسد شخصية زوجة الفنان محمد رمضان الثانية، وتقدم درة دور زوجته الأولى، ووفاء عامر دور زوجة والده، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، وتطرح الشركة حاليًا بوسترات منفردة لكل أبطال المسلسل.

عائشة بن أحمد تغرد منفردة على بوستر «نسر الصعيد»
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهرين

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهرين

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة

الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

مسلم نُص نُص..كاتب أمريكي: آكل الخنزير وأرفض الطقوس الدينية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشكول

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

وزير التعليم العالي: الانتهاء من قانون الجامعات التكنولوجية قريبًا

"عسكر" يجتمع بموجهي العموم استعدادًا لامتحانات الإعدادية

تشكيل غُرَف لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

المعهد الفني للتمريض بالمنوفية يحتفل بختام الأنشطة الطلابية

الأمصار

الخارجية السودانية تستدعي سفير إفريقيا الوسطى بالخرطوم

بالأسماء.. 6 ضحايا من كتائب القسام في غزة

140 قتيلا جراء أعاصير تجتاح الهند

«النهضة التونسية»: ننافس على الانتخابات والصناديق تحدد الفائز

بالأسماء.. المبشرون برئاسة تركيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads