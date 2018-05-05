عائشة بن أحمد تغرد منفردة على بوستر «نسر الصعيد»

أطلقت شركة العدل جروب بوستر جديدا لمسلسل "نسر الصعيد"، الذي يخوض من خلاله الفنان محمد رمضان السباق الدرامي القادم، وجاء البوستر بشكل منفرد لبطلة المسلسل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد حيث ظهرت بشعرها على البوستر، عكس شخصيتها بالعمل الذي ترتدي فيه الحجاب.



وتقدم بن أحمد البطولة النسائية في المسلسل بجانب الفنانات وفاء عامر ودرة وتجسد شخصية زوجة الفنان محمد رمضان الثانية، وتقدم درة دور زوجته الأولى، ووفاء عامر دور زوجة والده، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، وتطرح الشركة حاليًا بوسترات منفردة لكل أبطال المسلسل.