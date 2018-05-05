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سياسي
السبت 05/مايو/2018 - 08:48 م

بالصور.. رئيس «بناء مصر» يشارك بمؤتمر التصنيع الدولي

مؤتمر التصنيع الدولي
مؤتمر التصنيع الدولي
إسلام نصير
dostor.org/2157813

شارك سيد شريف، مؤسس مبادرة "بناء مصر" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة"، الذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمقر المعهد بمدينة نصر.

وشارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، وجودة عبدالخالق، وزير التموين السابق.

وقال شريف، في بيان له، إن الأوراق البحثية التي شهدتها جلسات، اليوم الأول مبشرة وتشير إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تجعلها فى مصاف الدول المتقدمة صناعيًا، بالإضافة إلى أنها كانت محط استحسان جميع ممثلي الدول المشاركة والخبراء والمتخصصين إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة.

وأشار شريف إلى أن هذه المؤتمرات نافذة قوية لاستعراض المقومات المصرية والأوراق البحثية وقدرتها على التصنيع والنهوض بجانب جذب الكثير من الاستثمارات فى هذا المجال، ومحاكاة التجارب المتقدمة التى أسهمت فى النهوض ببلادها وعلى رأسها الصين وبكين واليابان.

وأضاف شريف أنه من المقرر أن تستعرض المبادرة، غدًا الأحد، بالجلسة الختامية للمؤتمر، أحد مشروعاتها الناجحة والمتميزة التى تتبناها والتى حققت نجاحًا ملموسًا خلال فترات قليلة.

بالصور.. رئيس «بناء مصر» يشارك بمؤتمر التصنيع الدولي
بالصور.. رئيس «بناء مصر» يشارك بمؤتمر التصنيع الدولي
بالصور.. رئيس «بناء مصر» يشارك بمؤتمر التصنيع الدولي
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