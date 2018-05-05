حماس تتهم إسرائيل بقتل 6 فلسطينيين

ألقت حركة حماس الفلسطينية باللوم على إسرائيل في انفجار غزة الذي أودى بحياة ستة مسلحين.



وفي وقت لاحق صرحت مصادر طبية في قطاع غزة إن 5 فلسطينيين قتلوا في انفجار لم يعرف سببه وقع مساء السبت، داخل أحد المنازل في منطقة الزوايدة وسط القطاع.



وكشفت المصادر أن عقب الانفجار المجهول، الذي وقع في منزل غرب دير البلح وسط القطاع، نقلت فرق الإسعاف إلى المستشفيات 5 قتلى "أشلاء".



كما أصيب أيضا 3 أشخاص بجروح في الانفجار، الذي كان، وفق شهود، قويا، وقد شوهدت النيران تندلع في المنزل الواقع في منطقة الزوايدة.