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محافظات
السبت 05/مايو/2018 - 08:43 م

محافظ كفر الشيخ يشهد مؤتمرًا لعرض إنجازات السيسي

اللواء السيد نصر
اللواء السيد نصر
أحمد يوسف
dostor.org/2157810

شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، تكريم عدد من الشخصيات المتميزة على هامش فعاليات المؤتمر الشعبي لدعم مسيرة التنمية بالمجمع الثقافي.

واستعرض محافظ كفر الشيخ إنجازات الدولة والقوات المسلحة، بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، واللواء سيد أحمد محمد سيد أحمد، والمحاسب علاء سلام، والدكتور عمرو دوير، والدكتورة منى عبدالعاطي، والمهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ورجال الأزهر والكنيسة، وكابتن أحمد عبدالفتاح، منسق عام المؤتمر، ووكلاء الوزارات، وأساتذة الجامعات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، والشعبية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض لفيلم تسجيلي لإنجازات السيسي والقوات المسلحة في مصر، ثم عرض فيلم لإنجازات المحافظ، وكلمات للحضور تحدثت عن دور الرئيس في التنمية الخارجية والداخلية في جميع المجالات، تلاها تكريم عدد من الشخصيات وإهداؤها الدروع.

محافظ كفر الشيخ يشهد مؤتمرًا لعرض إنجازات السيسي
محافظ كفر الشيخ يشهد مؤتمرًا لعرض إنجازات السيسي
محافظ كفر الشيخ يشهد مؤتمرًا لعرض إنجازات السيسي
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