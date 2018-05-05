القبض على سيدة حرقت طفلة في فرن بأسيوط

ألقت مباحث أسيوط، القبض على ربة منزل متهمة بحرق طفلة في قرية المعابدة بمركز أبنوب لوجود خلافات مع والدة الطفلة.



تعود أحداث الواقعة، بتلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد العثور على جثة طفلة 5 سنوات محروقة داخل فرن بلدى بأحد المنازل المجاورة لمنزلها بعد تغيبها عن المنزل.



وانتقلت المباحث لموقع البلاغ، وتبين أن صاحبة الجثة تدعى "شهد. ح. م. ع" 5 سنوات، متغيبة عن المنزل مقيمة بالقرية بجوار موقع البلاغ، وبالتحرى حول الواقعة تبين أن جارتها "م" في العقد الرابع من عمرها صاحبة المنزل الذى عثر على جثة الطفلة به، هي من أقدمت على حرقها بالفرن لوجود مشاكل جيرة بينهما.