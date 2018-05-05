«الصليب الأحمر» يدين إطلاق النار صوب مسعف فلسطيني

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها الشديد لحادث السبت، الذي أصيب فيه مسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامه بتقديم خدمات طبية طارئة.



وقالت في بيان "إننا ننظر في الظروف المحيطة بحادث إطلاق النار على ساق مسعف يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما كان يقوم بإجلاء جريح في المنطقة الحدودية.. مشيرة إلى أن المسعف كان مرئيا بشكل واضح، مرتديا سترة الهلال الأحمر الفلسطيني ويقف بجانب سيارة إسعاف تابعة للجمعية.



وقال جيلان ديفورن، مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إنه في ظل تزايد وتيرة العنف، فإن ضمان عمل الخدمات الطبية التي تعنى بالجرحى والمرضى دون عائق أمر في غاية الأهمية.



و"قد عملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشجاعة وبلا كلل من أجل الإيفاء بمهمتها الإنسانية".



وتقوم اللجنة الدولية بدور الوسيط المحايد كجزء من عملها، وتحرص على إجراء حوار غير علني مع جميع السلطات وقوات الأمن المعنية بهدف تقليل أثر الأحداث الجارية على المدنيين والحفاظ على حيز إنساني يمكن الطواقم الطبية من العمل بأمان.