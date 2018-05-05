ميشيل عون: «حزب الله» لم يعد بإمكانه أن يقرر الخروج منفردًا من النزاع السوري

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن هناك إقرارا من الجميع بأن لبنان يجب أن يبقى مستقرًا، ومهما كان الانقسام السياسي الداخلي بسبب الخارج كبيرًا، فإن الجميع مؤمن بوجوب الحفاظ على الاستقرار الداخلي.



وفي حديث لـBBC عربي، شدد عون على أن الاعتداء الإسرائيلي على أي دولة عربية أمر مرفوض من قبلنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوريا وهي الأقرب جغرافيًا إلى لبنان، ولا شك أنه سيتأثر بأي اعتداء يقع عليها.



وعن مشاركة "حزب الله" في النزاع السوري، قال عون: "مشاركة حزب الله بالنزاع في سوريا أصبحت قضية على مستوى الشرق الأوسط، حيث بات الحزب جزءًا من توازن القوى، ولم يعد بإمكانه أن يقرر الخروج منفردًا من المعركة الدائرة".