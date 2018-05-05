مقتل 2 من الشرطة الأفغانية في هجوم انتحاري

أعلن مسئول أفغاني مقتل شرطيين على الأقل من قوات الحدود بعد شن مجموعة من الانتحاريين هجومًا في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم، عن قائد شرطة الإقليم الجنرال عبد الرازق قوله إن الهجوم وقع قبل قليل واستهدف منزله في مقاطعة (سبين بولداك) إلا أنه لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث.



وأضاف عبدالرازق أن اثنين من المسلحين قُتلا لاحقًا عن طريق قوات الشرطة خلال اشتباكات أصيب فيها شرطي آخر.



ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

