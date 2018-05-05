القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
مصر
السبت 05/مايو/2018 - 08:30 م

تكثيف الاستعدادات بمطار القاهرة لاستقبال موسم عمرة رمضان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2157800

ينتهي مطار القاهرة الدولي، خلال الأيام المقبلة من تجهيزاته استعدادا لبدء موسم عمرة رمضان، الذي يشهد كثافة تشغيل عالية داخل الصالة الموسمية وكذلك مبنى الركاب رقم 2.

وكلف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية محمد سعيد محروس، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير كل المستلزمات والانتهاء من أي أعمال صيانة في الصالات وكذلك للجهات المعاونة، والمشاركة في موسم العمرة، لتسهيل إنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين خلال شهر رمضان الكريم.

كما وجّه رئيس شركة الميناء المحاسب مجدي إسحاق، العاملين داخل الصالات بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية والصيانة الدورية داخل الصالات، استعدادا لمواجهة كثافة التشغيل.

وحرص مدير مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران مكي عسكر، على متابعة تجديد المبنى بالكامل بلمبات الليد والصيانة لباقي الخدمات، خاصة دورات المياه وساحات انتظار السيارات، استعدادا لانطلاق موسم تكثيف العمرة خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن تنقل الشركة من خلال المبنى حوالي 70 ألف معتمر خلال الشهر.

كما تابع مدير مبني الركاب رقم "2" المهندس أحمد حسني الصيانات الدورية، وذلك استعدادا لتكثيف رحلات الخطوط السعودية خلال الشهر الكريم إلى جدة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 44 دقيقة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 3 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 5 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 6 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة

الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

مسلم نُص نُص..كاتب أمريكي: آكل الخنزير وأرفض الطقوس الدينية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قبل موقعة الكأس.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم ثنائي الإسماعيلي

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

كشكول

وزير التعليم العالي: قانون الجامعات التكنولوجية يظهر للنور قريبًا

"عسكر" يجتمع بموجهي العموم استعدادًا لامتحانات الإعدادية

تشكيل غُرَف لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

المعهد الفني للتمريض بالمنوفية يحتفل بختام الأنشطة الطلابية

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

الأمصار

الخارجية السودانية تستدعي سفير إفريقيا الوسطى بالخرطوم

بالأسماء.. 6 ضحايا من كتائب القسام في غزة

140 قتيلا جراء أعاصير تجتاح الهند

«النهضة التونسية»: ننافس على الانتخابات والصناديق تحدد الفائز

بالأسماء.. المبشرون برئاسة تركيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسسة 25 يناير تشارك في المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المجتمعية

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads