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عالم
السبت 05/مايو/2018 - 08:29 م

نائب رئيس السودان: استمرار حملة جمع السلاح في كافة أرجاء البلاد

نائب الرئيس السوداني
نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن
أ ش أ
dostor.org/2157799

أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، استمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتى يعم السلام والاستقرار كافة أرجاء البلاد دون استثناء، مشددًا على أن مشروع جمع السلاح سيستمر ولن يترك قطعة سلاح خارج المخازن.

وعدد عبدالرحمن- في كلمته أمام حشد جماهيري اليوم، بمنطقة (نيرتتي) بولاية وسط دارفور- الأضرار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي أسهم فيها السلاح غير القانوني وسط المجتمع، موضحا أنه كان السبب في قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وأن الحرب لم يجن منها أهل دارفور سوى اللجوء والنزوح وعدم الاستقرار.

وكشف أن الهدف من زيارته برفقة أعضاء اللجنة العليا القومية لجمع السلاح وولاة دارفور الخمسة، هو التعرف على نتائج قرار جمع السلاح والأوضاع الأمنية، ولتأكيد وتعزيز مسيرة السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني في دارفور.

ووجه نائب الرئيس الوزارات الخدمية، بإعطاء أولوية وعناية خاصة لمحليات جبل مرة بتوفير الخدمات الضرورية فيها من مياه وصحة وتعليم، ودعم وتمويل المنتجين وإدخال التقنيات الحديثة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، لافتا إلى توقيع عقد تعبيد ورصف طريق (نيرتتي- جلدو- قولو- روكرو- تابت) خلال الأسبوع المقبل.

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