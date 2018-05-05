عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى دراسة تحديد موعد تنفيذ تلك الزيادة، لافتا إلى أن انخفاض الاستهلاك ساعد على تقليل نسبة الدعم في الموازنة الجديدة.



جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحًا أن الوزارة تستهدف تطوير معامل التكرير خلال الـ4 سنوات المقبلة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولية لـ5% مقابل 35% حاليا.



وأشار الوزير إلى أن ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤديان لترشيد الاستهلاك مما يساعد على وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خاصة البنزين ووقود النفاثات معلنًا وقف استيراد الغاز والاكتفاء محليا وتصديره بداية من العام المقبل.