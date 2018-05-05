مقتل 7 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب في جنوب إفريقيا

ذكر اتحاد عمالي، السبت، أن 7 من عمّال المناجم لقوا حتفهم بعدما حوصروا تحت الأرض لمدة يومين تقريبا في منجم ذهب قرب مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.



ذكرت هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية أن 13 من عمال المناجم حوصروا أمس الأول الخميس في منجم سيباني- ستيلووتر في كارلتونفيل، على بعد حوالي 78 كيلومترا غرب جوهانسبرج، بعد أن تسبب زلزال في انهيار جزء من المنجم.



وقالت رابطة عمال المناجم والبناء في، بيان السبت، إن 7 توفوا وجرى نقل الستة الباقين إلى المستشفى.



وأفاد الاتحاد بانتشال جثث عمال المنجم المتوفين في الساعات الأولى من صباح السبت، وفي شهر مارس حوصر 79 عاملًا في منجم ذهب آخر في سيباني - ستيلووتر في وستوناريا 33 كيلومترا من منجم كارلتونفيل.



وفي فبراير الماضي، حوصر أكثر من 900 شخص لمدة يومين تقريبًا بعد انقطاع التيار الكهربائي في منجم في مقاطعة فري ستيت، مملوك أيضًا لشركة سيباني- ستيلووتر. ونجا جميع العمال في الواقعتين.



وقال الاتحاد إن شركات التعدين ووزارة الموارد المعدنية في جنوب إفريقيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود لضمان سلامة المناجم.



ويعتبر التعدين جزءًا مهمًا من اقتصاد جنوب إفريقيا ويعمل في هذا القطاع 2.5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، وفقًا لإحصائيات ساوث أفريكا، وهي وكالة معنية بجمع البيانات. ولم يتسن الوصول إلى إدارة المنجم للتعليق.