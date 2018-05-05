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السبت 05/مايو/2018 - 08:08 م

«بالحجم العائلى» يؤجل حفل زفاف شيماء سيف

شيماء سيف
شيماء سيف
حسين الجندى
dostor.org/2157769

أجلت الفنانة شيماء سيف، والمنتج محمد كارتر، إقامة حفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى، واكتفيا بعقد قرانهما داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك نظرًا لانشغال العروس بتصوير عدد من الأعمال الفنية الخاصة بشهر رمضان المقبل وتواصل «شيماء» تصوير مسلسلها الجديد «بالحجم العائلى»، الذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى، بجانب ميرفت أمين ويسرا اللوزى، ويتضمن دورها جزءا كبيرا من أحداث العمل.
وقرر العروسان تحديد موعد حفل الزفاف عقب انتهاء الشهر الكريم وعيد الفطر المقبلز

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