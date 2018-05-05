اعتقال إرهابيّين في عملية نوعية للجيش الجزائري شرقي البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن مفرزة للجيش اعتقلت إرهابيّين وصفتهما بـ"الخطيرين"، السبت، خلال عملية نوعية للجيش لا تزال متواصلة ببلدة زيامة منصورية بولاية جيجل شرقي الجزائر.



وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأمر يتعلق باعتقال شخصين كانا قد التحقا بالجماعات الارهابية عامي 1994 و1996 على التوالي.



كما نوهت الوزارة إلى مصادرة مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و5 خزنات ذخيرة مملوءة عُثر عليهم بحوزة الإرهابيين.



كما أشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية لهذه العملية التي انطلقت بداية شهر أبريل والتي لا تزال متواصلة، ارتفعت إلى تحييد 8 إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي، وإلقاء القبض على 5 آخرين، في حين سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما.



وذكرت الوزارة أن هذه العملية أسفرت عن ضبط 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات للتفجير، إضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ.