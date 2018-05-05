«يد الزمالك» تهزم الأهلي.. ومباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

عقدت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور علاء الدين عثمان وكيل الوزارة، اليوم، دورة تدريبية على أعمال الصحة المدرسية للتمريض، تحت إشراف الدكتورة هويدا المسيري مدير إدارة التدريب بالمديرية، ...