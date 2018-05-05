السبت 05/مايو/2018 - 08:02 م
«يد الزمالك» تهزم الأهلي.. ومباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري
dostor.org/2157759
فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة ١٨-١٧ في ختام
الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري اليد.
فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة ١٨-١٧ في ختام
الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري اليد.
زار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، مدينة العبور لتفقد المشروعات التى يجرى تنفيذها، عقب تسليمه وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، وتفقد المشروعات بمدينة بدر. ...
عقدت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور علاء الدين عثمان وكيل الوزارة، اليوم، دورة تدريبية على أعمال الصحة المدرسية للتمريض، تحت إشراف الدكتورة هويدا المسيري مدير إدارة التدريب بالمديرية، ...