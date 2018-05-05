إدانات دولية للحوثيين بسبب أحكام الإعدام الجماعي للأبرياء

انتقدت منظمات دولية السبت، أحكام الإعدامات الجماعية التي أصدرتها جماعة الحوثي بعد مقتل القيادي بالجماعة صالح الصماد رئيس ما يسمي المجلس السياسي بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة الحديدة غرب اليمن.



وقال بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، السبت، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك حسب قناة العربية.



أكد البيان أنّ المحكمة أصدرت عشرات القرارات الإعدام ضد معارضين وسياسيين وصحافيين وعسكريين أو داعمين للتحالف العربي.



وكشف البيان عن وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي الجماعة.



وطالبت المنظمتان بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.