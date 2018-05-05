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السبت 05/مايو/2018 - 07:58 م

رئيس التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية: حملات الإزالة مستمرة

اللواء نبيل محمود
اللواء نبيل محمود
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2157754

قال اللواء نبيل محمود، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة اليوم السبت، بمدينة نصر، بشأن كافيتريات مخالفة ومباني سكنية تم بناؤها في ظل غياب القانون.

وأكد محمود لـ"الدستور"، على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة، تنفيذ قرارات الإزالة بشأن أي مخالفة والعمل على إعادة التنسيق الحضاري، وإعادة هيبة الدولة.

وأوضح أن الحملة أزالت اليوم كافة الكافتيريات المخالفة التي تواجدت خلال عمل اللجنة اليوم بمدينة نصر، مؤكدا مواصلة الحملة عملها في تنفيذ قرارات الإزالة.

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