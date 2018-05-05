تقرير أمام الرئيس: حبس الصحفيين «شائعات»

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمين رئاسة الجمهورية، عبدالعزيز الشريف، إلى مستشفى المعادى العسكرى، للاطمئنان على صحة خالد محيى الدين، الرئيس الأسبق لحزب التجمع، وإبلاغه تمنيات رئيس الجمهورية بالشفاء العاجل.



وفى سياق آخر، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التقرير السنوى الخاص بـ«حالة الإعلام فى مصر» رصد تحسنًا فى مستوى الحريات خلال الفترة الأخيرة، ورد على الشائعات بشأن حبس صحفيين فى قضايا رأى على خلاف الحقيقة، لافتًا إلى أن التقرير يشمل عدة توصيات تشريعية، تهدف إلى تحسين المنظومة الإعلامية، إضافة إلى ضوابط أخرى عن تنظيم العمل بين الهيئات الإعلامية الثلاث.



من جانبه، قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، إن تقرير «حالة الإعلام فى مصر» سيُرسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين، مشيرًا إلى إرسال نسخة لمجلس النواب.