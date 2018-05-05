بوتين يدعو نتنياهو للمشاركة في «يوم النصر»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المشاركة في مسيرة يوم النصر السنوية التي تحتفل بهزيمة ألمانيا النازية، على أن يجتمعا عقب المسيرة بالكرملين بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم.



كما تطرقت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيتوجّه إلى موسكو مباشرة من قمة ثلاثية مع اليونان في قبرص وأن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا مكالمة هاتفية، الإثنين الماضي، وافقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن وسط توتر الأوضاع في سوريا وحديث نتنياهو عن برنامج طهران النووي.



ومن المقرر أن يلتقي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي في موسكو 9 مايو، ويتوقع أن يناقش الرئيسان التطورات الإقليمية على الساحة.