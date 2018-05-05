رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

أكد رئيس الاتحاد المصري لألعاب البلياردو عمرو الخرادلي، أن استضافة مصر لبطولة إفريقيا للبلياردو سنوكر، في نسختها الرابعة على التوالي، والبلياردو الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، تبعث رسالة لجميع دول العالم بأن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات.



وقال الخرادلي، إن منتخب مصر مرشح بكل قوة للحصول على أحد المراكز الأولى في التصنيف بجميع مسابقات القارة السمراء، سواء على المستوى الفردي أو الفرق أو منافسات بلياردو الأساتذة، إلى جانب البلياردو الفرنسي، خاصة أن منتخب الفراعنة يضم لاعبين مميزين لديهم القدرة على رفع علم مصر في جميع المحافل الدولية.



وأشار إلى أداء اللاعب سامح سيدهم الملفت خلال غمار المنافسات، وقال إنه لاعب جيد وبإمكانه أن يصنع الفارق في كل بطولة يشارك بها وصاحب التصنيف العاشر على المستوى العالمي، موضحا أن بطولة القارة السمراء في نسختها الحالية تشهد منافسة قوية بين كل المنتخبات التي تشارك بها، وخاصة من دول جنوب إفريقيا والجزائر وتونس والمغرب وليبيا.