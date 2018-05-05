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فن
السبت 05/مايو/2018 - 07:40 م

شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»

علي ربيع
علي ربيع
أمير محمد خالد
dostor.org/2157745

يواصل الفنان علي ربيع، تصوير أحداث مسلسل "سك علي أخواتك" الذي سيعرض في رمضان القادم، ويقدم من خلاله البطولة الثانية في الدراما، حيث كان قد قدم منذ عامين مسلسل "صد رد" أولى بطولاته، ويضع ربيع كل تركيزه في هذا العمل، حاليًا، من أجل خروجه بشكل مميز.

وبطريقة جديدة ومختلفة روّج ربيع لمسلسله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشر صور له بمفرده أو مع بطلات العمل علي طريقة "السيلفي"، التى أثارت إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ويشارك في بطولة مسلسل "سك علي أخواتك" بجانب ربيع كل من الفنانات هنا الزاهد، وسهر الصايغ، واللبنانية جيسي عبدو، بالإضافة إلى الفنانين سلوى خطاب، وصبري فواز، ويوسف إسماعيل، والمسلسل من إخراج وائل إحسان، وتدور قصته حول شاب صعيدي يعمل ممرضًا، ويكتشف بالصدفة أن والده مليونير على قيد الحياة لتبدأ أحداث المسلسل بطريقة كوميدية.


شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
شاهد.. علي ربيع يُروّج لـ«سك على أخواتك» بـ«السيلفي»
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