القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
تقارير ومتابعات
السبت 05/مايو/2018 - 07:39 م

تعرف على «فراشة البطاطس» التى رفضت روسيا بسببها شحنة مصر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى بدوى
dostor.org/2157744

فراشة البطاطس.. كانت السبب الأساسي فى رفض روسيا، اليوم السبت، شحنة تزن 140 طن من البطاطس المصرية، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة الروسية، حيث منعت هيئة الرقابة الروسية، دخول شحنة تزن 140 طنًا من البطاطس المصرية المصابة بحشرة "فراشة البطاطس" إلى البلاد، بعد وصولها لميناء نوفوروسيسك الروسي، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الرقابة الروسية، فى بيان لها، أنه تم العثور على البطاطس المصابة في ميناء نوفوروسيسك البحري، بعد أن وصلت من مصر على متن السفينة "آسياتيك آسلاند"، وجرى حجزها في الحجر الصحي وعثر بداخلها على حشرة فراشة البطاطس، أو عثة البطاطس.

وبناء عليه رصدت «الدستور» بعض المعلومات عن حشرة فراشة البطاطس..

- هى حشرة صغيرة من رتبة الفراشات، يعود أصلها إلى قارة أمريكا الجنوبية، وتهاجم يرقاتها محصول البطاطس، لتتغذى عليه كما تعد من أكبر الآفات التي تستهدف البطاطس في الحقول قبل نموها، وأثناء عملية تخزينها.
- تتواجد هذه الحشرة في قارات العالم الخمس، وخاصة في المناطق المدارية وشبه المدارية، أما عن طرق الوقاية منها، فهى إتلاف مخلفات المحاصيل السابقة، وتحضير الأرض عن طريق الحرث العميق، جلب بذور لها مقومة صحية كبيرة، ووضع أقمشة مانعة عند مداخل أماكن التخزين.
- تتم مقاومتها عن طريق علاج بيلوجي ويتمثل في بعض الحشرات التي تأكل يرقات فراشة البطاطس، أما بالنسبة للعلاج الكيميائي فهناك بعض المبيدات الحشرية لقتلها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)

منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهرين

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهرين

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهرين

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

الآن

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

إطلاق النار على شخص بعد طعنه 3 من المارة في لاهاي

وزير الصحة: نحتاج ملياري جنيه سنويًا لسد احتياجات أدوية الأورام

«صحة البرلمان»: 19 جنيهًا بدل عدوى للطبيب إهانة للمهنة

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

ألبومات الصور

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون تنتقل إلى المتحف المصري الكبير

ضبط 39 مخالفة إشغال طريق خلال حملة فى المنصورة

نجم الساعة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

الأكثر قراءة

نجاة محافظ البحيرة من موت محقق وإصابة حارسها

رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

في عيد ميلاده الـ90.. أول صورة تجمع فريد الديب بـ«مبارك»

كشكول

افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتشخيص الأشعة التداخلية للمخ

وقفة احتجاجية ضد تطبيق "الثانوية التراكمية" غدًا

شيحة: "لجنة التعليم راضية عن جدول أجور مرتبات المعلمين وتقترح مضاعفته"

شوقى يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض طلاب المعهد الفنى للتمريض

الأمصار

وزير النقل اليمني: ميليشيات الحوثي تهدد بتفجير سفن محملة بالوقود

قوات الاحتلال تقتحم كفر قدوم بالضفة الغربية

توقيع اتفاقيات جديدة بين كوريا الشمالية وسوريا

استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار في غزة

20 شركة أردنية تشارك بمعرض الجزائر الدولي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رئيس اتحاد البلياردو: مصر قادرة على استضافة أكبر البطولات

مستوحى من اسمي ابنتيها.. هبة الأباصيري تدشن خط إنتاج عطور

نبات سحرى يزيد حرق الدهون 27%.. تعرف عليه

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads