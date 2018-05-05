تعرف على «فراشة البطاطس» التى رفضت روسيا بسببها شحنة مصر

فراشة البطاطس.. كانت السبب الأساسي فى رفض روسيا، اليوم السبت، شحنة تزن 140 طن من البطاطس المصرية، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة الروسية، حيث منعت هيئة الرقابة الروسية، دخول شحنة تزن 140 طنًا من البطاطس المصرية المصابة بحشرة "فراشة البطاطس" إلى البلاد، بعد وصولها لميناء نوفوروسيسك الروسي، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".



وأوضحت الرقابة الروسية، فى بيان لها، أنه تم العثور على البطاطس المصابة في ميناء نوفوروسيسك البحري، بعد أن وصلت من مصر على متن السفينة "آسياتيك آسلاند"، وجرى حجزها في الحجر الصحي وعثر بداخلها على حشرة فراشة البطاطس، أو عثة البطاطس.



وبناء عليه رصدت «الدستور» بعض المعلومات عن حشرة فراشة البطاطس..



- هى حشرة صغيرة من رتبة الفراشات، يعود أصلها إلى قارة أمريكا الجنوبية، وتهاجم يرقاتها محصول البطاطس، لتتغذى عليه كما تعد من أكبر الآفات التي تستهدف البطاطس في الحقول قبل نموها، وأثناء عملية تخزينها.

- تتواجد هذه الحشرة في قارات العالم الخمس، وخاصة في المناطق المدارية وشبه المدارية، أما عن طرق الوقاية منها، فهى إتلاف مخلفات المحاصيل السابقة، وتحضير الأرض عن طريق الحرث العميق، جلب بذور لها مقومة صحية كبيرة، ووضع أقمشة مانعة عند مداخل أماكن التخزين.

- تتم مقاومتها عن طريق علاج بيلوجي ويتمثل في بعض الحشرات التي تأكل يرقات فراشة البطاطس، أما بالنسبة للعلاج الكيميائي فهناك بعض المبيدات الحشرية لقتلها.

