6 جوائز لـ«روتاري فاروس» في المؤتمر السنوي

حصد نادي «روتارى فاروس» بالإسكندرية، 6 جوائز خلال المؤتمر السنوي للمنطقة الروتارية 2451 برئاسة المهندس حمادة زهران، ويقام في الفترة من 3 إلى 5 مايو من العام الجاري.



وقال المهندس هادر ميتو مساعد محافظ الروتاري، إن المؤتمر هذا العام أقيم تحت شعار "السلام يصنع الفارق" بمشاركة وفود من أندية الروتاري بـ(أمريكا، الهند، لبنان، الأردن، البحرين، الإمارات)، منوهًا إلى أن نادى روتارى فاروس بالإسكندرية حصد 6 جوائز للمرة الثالثة على التوالى.



وأضاف أن الجوائز تأتى من خلال التميز في 6 مجالات خدمة مجتمعية يغطيها الروتاري، بالإضافة إلى فوز النادي بالجائزة الرئاسية للعام الثاني على التوالي من رئيس الروتاري الدولي.