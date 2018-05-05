السبت 05/مايو/2018 - 07:16 م
رسميًا.. الأهلي يطلب «قفشة».. وإنبي يحدد قيمة الصفقة
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قال علاء خشب، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، إن النادي الأهلي أرسل فاكسًا رسميًا إلى ناديه يطلب خلاله ضم نجم الفريق محمد مجدي قفشة.
قال علاء خشب، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، إن النادي الأهلي أرسل فاكسًا رسميًا إلى ناديه يطلب خلاله ضم نجم الفريق محمد مجدي قفشة.
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