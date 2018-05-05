الفائز بـ«البوكر» يجيب: لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه؟

- «حرب الكلب الثانية» تقرأ وجه المستقبل بعين الواقع

- رواج أعمال الخيال العلمى والأدب البوليسى ظاهرة مهمة.. وروايات «المستقبل الأسود» نتاج الواقع

- لدىَّ أفكار كثيرة لاستكمال «مشروع الشُرفات».. والجوائز تدفع حركة النشر إلى الأمام أكثر





ثمّن الكاتب الفلسطينى الأردنى، إبراهيم نصرالله، الاتجاهات الأدبية الجديدة فى العالم العربى، معتبرا أن انتشار أدب الخيال العلمى والبوليسى ظاهرة مهمة.

وقال «نصر الله» إن الكتابة عن مستقبل الإنسانية والتحذير من مخاطر ما نحن مقدمون عليه، ما هو إلا نتاج للواقع، مشيرًا إلى أن فكرة الرواية الفائزة بـ«البوكر»، التى تدور فى عالم مستقبلى متخيل، لمعت فى ذهنه قبل ٧ سنوات، لكنه كتبها فى سنة واحدة، وبشكل يومى.

واعتبر أن نجاح أى رواية عربية مترجمة إلى لغات أخرى يخدم كل الروايات الجيدة، ويمهّد الطريق للأدب العربى، ويسمح للقارئ الأجنبى أن «يرانا بعيدًا عن الإعلام المعادى والصورة المستقرة فى أذهان الكثيرين من شعوب العالم».

وتحدث عن أنه يحضر حاليًا لثلاثية روائية جديدة يعمل عليها منذ عام ١٩٩٠، متوقعا أن تصدر العام المقبل، وستكون ضمن روايات مشروعه «الملهاة الفلسطينية».



■ نبدأ من فكرة الرواية الفائزة بـ«البوكر».. كيف أتتك؟ وكم استغرقت من الوقت لكتابتها؟

- الفكرة ولدت عندى قبل ٦ أو ٧ سنوات، وكنت أسجل كل فكرة تخطر لى تتعلق بشخصياتها أو أحداثها، إلى أن جاءت اللحظة التى أحسست فيها بأن الرواية على وشك أن تكتب نفسها بنفسها، فكتبتها خلال عام، وما ساعدنى أننى متفرغ للكتابة، وحين أكتب يكون ذلك كل يوم، وبالتزام شديد بمواعيد الكتابة.

■ البعض يرى أن سوء الواقع تفوق على خيال المبدعين.. هل نعتبر هذا وراء تنامى ظاهرة الروايات ذات الطابع «الغرائبى» فى السنوات الأخيرة؟

- لا أستطيع أن أجزم بذلك، لأن واقعنا «غرائبى» دائما، وهذا الأسلوب ليس بعيدا عن كتاباتى، منذ روايتى الأولى «برارى الحُمّى» مرورا بالروايات التى تلتها.

ما يهمنى هو أن يكون الشكل الفنى ملائما كالمرآة لما تتناوله الرواية، وأن تحاول ككاتب قول شىء مختلف فى هذا العالم، كما أنك لا تستطيع أن تعبر عن واقع مجنون بطريقة تقليدية أو شبه تقليدية.

■ إذن.. بما تفسر تنامى ظاهرة روايات «الديستوبيا» مؤخرًا؟

- أعتقد أن ظهور اتجاهات أدبية جديدة فى الرواية العربية أمر مهم، فروايات الخيال العلمى كانت قليلة جدا، الآن الأمر يتحسن، كما هو مع الرواية البوليسية. أما الواقع المستقبلى الأسود، فهو جزء من نتائج هذا الواقع. التنوع ضرورى، وقد أدرك بعض الكتاب هذا، ولذا بدأت تظهر هذه الروايات.

■ لكن من الناحية الفنية.. هل ترك الواقع بحوادثه الكابوسية هامشا لخيال المبدع؟ وكيف للمتلقى أن يفرق بينهما؟

- الرواية، مهما كانت واقعية فهى خيال، أو خيال يتم تصعيده ليكون فنا فى النهاية. ليس بالضرورة أن يفرّق القارئ بينهما، إنه يعيش الحياة، وهنا يعيش الحياة فى الكتابة، لأنها رؤية الكاتب، وهذه الرؤية هى التى تجعلها شيئا مضافا للحياة، أو يمكن أن نقول ما كان ينقص الحياة فى مسألة ما، فتأتى الكتابة لتكمل المشهد وتذهب به إلى أفق أبعد.

■ هل تفكر فى أن تختتم «حرب الكلب الثانية» مشروعك الروائى «الشرفات»؟ أم أن هناك المزيد؟

- لا أظن أنها تختمه، فهناك عدد من الأفكار لأعمال أخرى، آمل أن أستطيع كتابتها.

■ هل يمكن اعتبار «حرب الكلب الثانية» وجها آخر لــ«طيور الحذر»؟

- رواية «طيور الحذر» تتحرك فى مساحة مختلفة، لكن هناك روايات أخرى كتبتها، تدور أحداثها فى الحاضر العربى تبدو أقرب، مثل «حارس المدينة الضائعة»، «شرفة الهذيان»، «شرفة رجل الثلج»، فهذه الروايات هى وجه الحاضر، أما «حرب الكلب الثانية» فهى وجه المستقبل.

■ ألم تخشَ من أن ينفُر القارئ من الرواية خاصة أنها تقدم المستقبل - رغم تقدمه العلمى- كمكان مظلم؟

- هو يختلف عما نعيشه الآن كثيرا، لأنه مستقبل ما نعيشه، أما خوف القارئ فلم يخطر لى ببال، أنت تكتب لتعبّر عن شىء يؤرقك، وهو بالتأكيد يؤرق كثيرا من الناس، ودائما أقول: لا تخف من القارئ بل من محاولتك لإرضائه. إذن كان القارئ هو الذى سيقود الكاتب لكتابة بعينها، إذن لا ضرورة لوجود الكاتب ولا ضرورة لكتابته.

■ إلى أى مدى تصبغ القضية الفلسطينية إبداعك؟ وهل كان سيختلف الأمر لو وُلدت بجنسية أخرى؟

- القضية الفلسطينية جزء جوهرى فى تجربتى الكتابية، لكنها أيضا عن الإنسان، كتبت عنها مشروع «الملهاة الفلسطينية» المكون من ٩ روايات حتى الآن، وكذلك عدد من الأعمال الشعرية، وهناك مشروعى الروائى الثانى «الشرفات» وصدرت منه ٦ روايات وهو يتأمل واقعنا العربى والإنسانى أيضا.

أما عن كونى فلسطينيا، فبالتأكيد انعكس ذلك على أعمالى، وكان يمكن أن أكون كاتبا مختلفا. ولو لم أكن أردنيا أيضا، وعشت كل عمرى فى الأردن، لما كتبت مشروع «الشرفات».

■ هل العامل الدينى جزء من أزمة العالم العربى لا سيما الانقسام الفلسطينى؟

- لا أحد يمكن أن ينكر ذلك، فالدين السياسى يلعب دورا كبيرا فى كل حياتنا العربية، وكان جزءا من دمارها فى السنوات الماضية، لأن هذا الاتجاه لا يريد نفى الآخر فقط، بل أصبح ينقسم إلى اتجاهات تنفى وتبيد نفسها.

■ أصدرت فى بداياتك عدة دواوين شعرية.. بما تفسر تحول عدد كبير من الشعراء لكتابة الرواية خاصة أنها بعكس الشعر فى التكثيف اللغوى؟

- لم أتحوّل إلى الرواية، فمنذ البداية كنت أكتب الرواية والشعر، وحين كنت أكتب ديوانى الأول كنت أكتب روايتى الأولى، ولكن صدورها تأخر قليلا، وكان ذلك قبل ما يُسمَّى «زمن الرواية» بـ٢٠ عاما.

أما تحوّل الشعراء فهذا حقهم، والعالم يعرف نماذج كثيرة لشعراء كتبوا الرواية، من كازانتزاكيس صاحب رواية «زوربا اليونانى» إلى فوكنر، صاحب «الصخب والعنف».

لا أعرف لماذا ينشغل العالم العربى بهذه المسألة، فهى شىء طبيعى، وللكاتب أن يكتب ما يريد، ولنا أن نقبل نصه أو لا نقبله.

■ ماذا قصدت بقولك «لو كان الوطن فى السماء لكنا وصلنا إليه من زمن بعيد»؟

- لأننا منذ ١٠٠ عام نسير إلى هذا الوطن وحرية هذا الوطن، ولم نصل بعد.

■ ثمَّة مشهدية عالية فى «حرب الكلب الثانية».. هل توافق على تحويلها لفيلم سينمائى؟

- بالتأكيد، المهم بالنسبة لى ظروف إنتاج هذا الفيلم، لأنه بحاجة إلى ميزانيات وتقنيات فنية عالية، وللأسف ليست موجودة فى العالم العربى.

■ تُرجمت أعمالك لعدة لغات.. فهل يسهم هذا فى حضور أقوى للرواية العربية على الساحة العالمية؟

- هذا شىء طبيعى، ونجاح أى رواية عربية فى اللغات الأخرى يخدم كل الروايات الجيدة، لأن هذا النجاح يمهّد الطريق للأدب العربى، ويمهد الطريق للقارئ الأجنبى لكى يرانا بعيدًا عن الإعلام المعادى والصورة المستقرة فى أذهان الكثيرين من شعوب العالم.

■ وإلى أى مدى قد تؤثر الجوائز فى انتشار كاتب ما من عدمه.. وما تأثيرها عليك بشكل خاص؟

- من حُسن حظى أن طباعة كتبى متواصلة، وهناك طبعات جديدة تظهر سنويا، وهذا أمر مهم بالتأكيد، لكننا لا نستطيع أن ننفى أهمية الجوائز فى دفع حركة النشر إلى الأمام أكثر، وتسليط الضوء على العمل الفائز أكثر وأكثر.

■ أخيرًا.. ما جديد الروائى إبراهيم نصر الله؟

- جديدى «ثلاثية» أحضِّر لها منذ عام ١٩٩٠، متصلة رواياتها ومنفصلة، وأتوقع أن تصدر العام المقبل، وستكون ضمن روايات «الملهاة الفلسطينية».



منذ «داحس والغبراء» إلى «حرب الكلب» لماذا لا يتعلم العربى من أخطائه؟

- المسألة لا تتعلق بالعربى، المسألة تتعلق بالإنسان، فلدينا حربا «داحس والغبراء»، و«البسوس» من أجل ناقة، وفى العالم هناك حروب شبيهة تأملتها الرواية، مثل حرب كرة القدم، وحرب الدلو، وحرب الآيس كريم، وحرب أذن جنكيز، والعديد من الحروب التى اندلعت من أجل أوهى الأسباب وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.