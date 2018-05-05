8 أطعمة تحميك من «تصلب الشرايين».. تعرف عليها

الشرايين هي الأوعية الدموية التي تساعد على نقل الدم من القلب إلى جميع الأجهزة في الجسم، ومن المعروف أن الشرايين الصحية والنظيفة تؤدي إلى صحة القلب، وانسداد الشرايين يمكن أن يؤدي إلى العديد من القضايا مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والأمراض الوعائية الطرفية.



ويمكن الوقاية من هذه الحالة عن طريق استهلاك الأطعمة التي تساعد على تنظيف الشرايين والحفاظ عليها صحية، ولذلك عرض موقع "بلود سكاي" الهندي مجموعة الأطعمة التي تساعد على تنظيف الشرايين:

1- الكركم:

يحتوي على خصائص وقائية القلب، ومن المعروف أن استخدام الكركم يحد من الكولسترول وتراكم البكتريا في الشرايين.



2- الثوم:

وقد ثبت أن الثوم يمنع أمراض القلب، وإبطاء تصلب الشرايين وأيضا خفض مستويات ضغط الدم، وهو فعال جدا في منع تراكم البلاك والبكتيريا في الشرايين، كما أنه واحد من أفضل الأطعمة لمنع النوبة القلبية.



3- الزنجبيل:

الزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة قوية وخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يحتوي على جينجيرولس وشوغولس التي هي مادة وقائية للقلب، ويعمل الزنجبيل على منع انسداد الأوعية الدموية وبالتالي منع النوبات القلبية.



4- الليمون:

الليمون يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ويمنع الأكسدة ويحافظ على الشرايين صحية، ويحتوي على فيتامين C الذي يقلل من الالتهاب ويقوي الشرايين.



5- القرفة:

القرفة يقلل من عوامل الخطر المرتبطة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، ستة غرامات من القرفة يوميا يمكن أن يخفض الكولسترول لديك، ومستويات الدهون الثلاثية، وما إلى ذلك ويعتبر واحدا من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تمنع انسداد الشرايين.



6- بذور الكتان:

بذور الكتان تحتوي على الألياف التي تساعد على عدم انسداد الشرايين، حيث أنه يحتوي على أوميغا 3 الأحماض الدهنية التي تقلل من ضغط الدم والالتهاب، وهو واحد من أفضل الأطعمة التي تساعد على منع النوبات القلبية.



7- الملفوف:

يحتوي على المركبات التي تمنع تصلب الشرايين، كما يساعد على تنظيف الشرايين ويمنع النوبة القلبية.



8- عصير الرمان:

هذا العصير يحتوي على حمض البونيكونيك الذي يساعد على تنظيف الشرايين بشكل طبيعي ويحارب تصلب الشرايين، أنه يحتوي على المواد الغذائية، فإنه يساعد في إلغاء انسداد الشرايين ويمنع من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

