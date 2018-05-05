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السبت 05/مايو/2018 - 06:44 م

مصرع 30 من ميليشيا الحوثي غربي تعز

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2157698

لقى أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات، السبت، جرّاء المعارك التي خاضتها قوات الجيش اليمني ضد الميليشيا، في منطقة البرح غربي تعز.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله:" إن قوات الجيش اليمني شنت هجومًا عنيفًا على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثى في منطقة البرح، أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصرًا من عناصر المليشيا وإصابة العشرات".

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني تمكن من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، كما سيطرت على الخط الرابط بين البرح وكهبوب، وقطعت طرق إمداد المليشيا عن عناصرها المتواجدة في كهبوب والعمري.

وأكد المصدر أن الجيش اليمني يواصل تقدمه بإسناد جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، مضيفا أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري جراء غارات التحالف العربي.

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