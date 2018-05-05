مسئول إيراني يصف تصرفات ترامب بالبلطجة: «سنتصدى لها»

قال مسئول أمني إيراني كبير، السبت، إن إيران مصمّمة على رفض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير اتفاقها النووي، واصفًا تلك المطالب بأنها ترقى إلى حد «البلطجة».



وأكد ترامب أنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران ما لم يعمل الحلفاء الأوروبيون بحلول 12 مايو على تصحيح «عيوب مروّعة» في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.



وشدد علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي "هذا اتفاق دولي، ونحن لدينا بالتأكيد القدرة على التغلب على أسلوب البلطجة الذي تتبعونه".



وقال شمخاني، مخاطبًا ترامب "أنت تقول إنك لا تقبل شيئًا تم التوصل إليه خلال حكم الرئيس السابق ويجب تغييره" وتساءل:"من يضمن أنه إذا تم التوصل إلى شيء معك لن يرفضه الرئيس القادم (للولايات المتحدة)".