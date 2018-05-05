غدًا.. افتتاح معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي بنقابة الصحفيين

يفتتح اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، غدا الأحد، معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي التابعة للوزارة بمقر نقابة الصحفيين.



وذكرت النقابة، في بيان اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء ١٥ مايو الجاري.



في سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين مد فترة إقامة معرض المنتجات الزراعية والبيئية لمطروح وسيوة بمقر النقابة إلى يوم الخميس المقبل.



ويقدم المعرض منتجات زراعية (التمر، الزيتون، وزيت الزيتون، والمشغولات اليدوية والحرفية) بأسعار مميزة للصحفيين وأسرهم.