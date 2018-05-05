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السبت 05/مايو/2018 - 06:27 م

اليابان تفوز بدعم الصين بملفي المختطفين ونووي كوريا الشمالية

شينزو آبي
شينزو آبي
أ ش أ
dostor.org/2157683

رصدت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال المحادثة الهاتفية التاريخية التي أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الجمعة، على التعاون الوثيق بينهما في حل القضايا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، مؤكدا أهمية العقوبات الأممية المفروضة ضد الشمال لتحقيق هذا الهدف.

ولفتت الصحيفة - في سياق تقرير مطول أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إلى أن أول محادثة هاتفية بين آبي وشي، شهدت ترحيب الجانبين بتعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

ونقلت عن مسئول بارز في الحكومة اليابانية - لم تسمه - القول "اتفق الزعيمان على التعاون بشأن حل قضية اختطاف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية في الفترة ما بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أن وعد الرئيس الصيني بمساعدة اليابان في حل قضية المختطفين طويلة الأمد، يعد من الأخبار الجيدة بالنسبة لآبي الذي أكد أن القضية على رأس أولوياته.

ولفتت إلى أن أقارب المختطفين ناشدوا أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساعدتهم في القضية، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي.

وجاءت هذه المناشدات خلال اجتماع أجرته عائلات المختطفين مع كبير مساعدي ترامب للشئون الآسيوية في مجلس الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر، الذي أكد تفهّم واشنطن الكامل لضرورة إعادة المختطفين إلى ديارهم، واعدا بالعمل على هذه القضية.

كما أوضحت الصحيفة أن المحادثة الهاتفية بين آبي وشي، والتي جاءت بمبادرة من الأول، جاءت في سياق حرص طوكيو على كسب تعاون الرئيس الصيني إزاء قضايا كوريا الشمالية التي تعد الصين أقرب حلفائها.

وأوضحت (جابان تايمز) أن شي أعرب لآبي عن أمله في أن تلعب اليابان دورا بنّاء في هذه الملحمة، معربا عن رغبته في حل القضايا الكورية الشمالية من خلال الحوار، وبطريقة متزنة من خلال الوضع في الحسبان مصالح الدول المعنية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني للرئيس الصيني عن رغبته في تبادل الزيارات بينهما، كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التي توترت في الآونة الأخيرة بسبب قضايا إقليمية وتاريخية، بحسب الصحيفة اليابانية.

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