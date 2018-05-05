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السبت 05/مايو/2018 - 06:26 م

أوقاف الغربية: 229 مسجدًا للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك

الشيخ بكر عبدالهادي
الشيخ بكر عبدالهادي صالح،
أ ش أ
dostor.org/2157681

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، الشيخ بكر عبدالهادي صالح، إنه تم تجهيز وتحديد 229 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف صالح، في تصريح اليوم، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال عمل خطة مشتركة بين الأوقاف والأزهر "الملتقى الفكري" بواقع مسجد من كل إدارة من الإدارات العشر؛ لتفعيل دور المدارس العلمية الخمس على مستوى المديرية.

وأوضح أنه سيتم عمل خطة للقوافل الدعوية بالسجون، بواقع 8 محاضرات خلال الشهر، و20 محاضرة بمراكز الشباب، ولقوات الأمن 16 محاضرة، إلى جانب تفعيل دور المكتبات وفتحها طوال اليوم وعددها 21 مكتبة، مشيرا إلى تجهيز 14 ألف حقيبة رمضانية تضم سلع غذائية وتموينية سيتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمناطق الفقيرة.

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